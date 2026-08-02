Про це 18-річний футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

«Сьогодні день, який я запам’ятаю назавжди. Я підписав свій перший професійний контракт із Вільярреалом. За цим моментом стоять багато років роботи, наполегливості, хороших моментів, а також складних ситуацій, які допомогли мені стати сильнішим і вирости як футболісту та як людині», — написав Кісак.

Реклама

Юрій Кісак є уродженцем Трускавця Львівської області. Згодом він переїхав до Барселони, де продовжив футбольну кар'єру. До переходу у Вільярреал форвард виступав за молодіжну команду каталонської Корнельї. Минулого сезону він провів 24 матчі за команду U-19 і забив вісім м’ячів.

Термін дії контракту та його фінансові умови наразі офіційно не розголошуються.

Минулого сезону Вільярреал посів третє місце в чемпіонаті Іспанії, набравши 72 очки у 38 матчах, і завоював пряму путівку до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Читайте також: Карпати оголосили про трансфер вихованця мадридського Реала Іглесіаса

Раніше італійська Болонья оголосила про підписання українського нападника Роми Артема Довбика.

Повідомлялось, що 35-річний нападник Брайтона Денні Велбека, який 42 рази виступав за збірну Англії, підписав угоду з Челсі.

Крім того, стало відомо, що Борнмут офіційно оголосив про підписання центрального захисника Бенфіки та збірної Португалії Антоніу Сілви.