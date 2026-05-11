У Львові внаслідок ДТП загинув юний футболіст Динамо та його мама

11 травня, 16:51
Юрій Ошовський (Фото: ФК Динамо Київ)

Юрій Ошовський (Фото: ФК Динамо Київ)

9 травня в автомобільній аварії загинули капітан львівського Динамо U-14 Юрій Ошовський та його мама.

Трагедія сталася на об'їзній Львова, повідомляє пресслужба Динамо Львів. За даними поліції, на трасі Київ-Чоп зіткнулися легковий автомобіль Volkswagen Golf, у якому перебували Юрій Ошовський та його мама Мар’яна, і вантажівка MAN.

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«ДЮФА Динамо висловлює найщиріші співчуття рідним, друзям та знайомим внаслідок неоціненної біди, що трапилась. Сьогодні схиляємо голови у скорботі та оголошуємо дводенну жалобу за загиблими», — йдеться у повідомленні дитячо-юнацького клубу.

У Динамо додали, що поєдинок першості Львівщини з футболу між Динамо (Львів/Пустомити) та ФК Босота (Чорнушовичі) розпочнеться з хвилини мовчання в пам’ять про Юрія та Марʼяну Ошовських. Клуб зазначив, що мама гравця брала активну участь у діяльності команди.

У липні 2025 року повідомлялося, що 17-річний футболіст загинув у ДТП на Львівщині. Дмитро Бусько не впорався з керуванням і врізався у дерево.

Ми писали, що колишній голкіпер Арсенала і Ювентуса Александер Маннінгер трагічно загинув у ДТП із поїздом. Футболіст перетинав колію на автомобілі, коли в нього врізався поїзд. Йому було 48 років.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Футбол ДТП Львів

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