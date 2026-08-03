Футболіст, який на ЧС-2026 побив рекорд Мбаппе, перейшов до Ювентуса за 30 мільйонів євро

Ювентус оголосив про трансфер вінгера Баєра та збірної Боснії і Герцеговини Керіма Алайбеговича.

Сума трансферу 18-річного футболіста склала 30 мільйонів євро, ще п’ять мільйонів Баєр може отримати у вигляді бонусів, повідомляє офіційний сайт туринського клубу. Алайбегович підписав з Ювентусом контракт до 30 червня 2031 року.

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Боснієць — вихованець академії Баєра, але за першу команду леверкузенців він не грав. Минулий сезон став для вінгера першим на дорослому рівні: він виступав на правах оренди за Ред Булл Зальцбург, де відзначився 13 голами у 44 матчах.

Завдяки виступам в Австрії Алайбегович отримав дебютний виклик до збірної, а цього літа зіграв за Боснію і Герцеговину на чемпіонаті світу 2026 року. У матчі третього туру групового етапу проти Катару (3:1) Керім відзначився голом й став наймолодшим гравцем, який забив ударом з-за меж штрафного майданчика на ЧС щонайменше з 1966 року. Він перевершив попередній рекорд, який належав французькому бомбардиру Кіліану Мбаппе.

Загалом в активі Алайбеговича 14 матчів і два голи за збірну Боснії і Герцеговини.

Нагадаємо, у минулому сезоні Ювентус фінішував на шостому місці в Серії А і зіграє у Лізі Європи.

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Раніше нападник збірної Франції перейшов із ПСЖ до Ювентуса за 38 мільйонів євро.