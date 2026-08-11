Італійський клуб розглядає широке коло кандидатів, до якого входять два голкіпери збірної України — Андрій Лунін із Реала та Анатолій Трубін із Бенфіки, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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За даними джерела, Лунін комфортно почувається в Мадриді, але прагне отримувати більше ігрового часу, тому може розглянути конкретну пропозицію від Ювентуса. Трубін також залишається у списку туринського клубу, однак наразі Лунін вважається більш імовірним варіантом.

Нагадаємо, Лунін є гравцем Реала з 2018 року, а Трубін виступає за Бенфіку з 2023-го.

Пріоритетним варіантом для Ювентуса є голкіпер Парми Дзіон Судзукі. Японець близький до переходу в ПСЖ, який готовий заплатити Пармі близько 35 мільйонів євро. Французький клуб може віддати Судзукі в оренду на один сезон — такий варіант влаштує Ювентус.

Ще одним варіантом залишається воротар Тоттенгема Гульєльмо Вікаріо. Втім, у Турині його кандидатура не викликає такого ажіотажу, як Судзукі.

Додамо, що у минулому сезоні Ювентус фінішував на шостому місці в Серії А і зіграє у Лізі Європи.

Раніше нападник збірної Франції перейшов із ПСЖ до Ювентуса за 38 мільйонів євро.