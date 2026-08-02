Нападник збірної Франції перейшов із ПСЖ до Ювентуса за 38 мільйонів євро

Ювентус оголосив про трансфер нападника Парі Сен-Жермен та збірної Франції Рандаля Коло Муані.

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27-річний футболіст підписав контракт із Ювентусом до 30 червня 2031 року, повідомляє офіційний сайт туринського клубу.

Сума трансферу склала 38 мільйонів євро, які будуть виплачені протягом чотирьох років. Ще 12 мільйонів передбачено у вигляді бонусів.

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Коло Муані вже виступав за Ювентус на правах оренди в другій половині сезону 2024/25. Тоді француз відзначився 10 голами у 22 матчах.

Минулий сезон Коло Муані провів на правах оренди в Тоттенгемі. За лондонський клуб форвард забив п’ять голів у 41 матчі.

ПСЖ придбав Коло Муані в німецького Айнтрахта у 2023 році за 95 мільйонів євро. За паризький клуб Рандаль провів 54 матчі й забив 11 голів.

У складі національної збірної Франції Коло Муані провів 32 матчі й забив дев’ять голів. Він став віцечемпіоном світу у 2022 році, але не потрапив до заявки французів на ЧС-2026.

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Раніше повідомлялося, що форвард Барселони та збірної Іспанії Ферран Торрес найближчим часом може змінити клуб і стати гравцем ПСЖ.

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