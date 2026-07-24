Морепродукти та елітний чай на 295 млн. У Словаччині затримали ексчиновника ФФУ за підозрою у масштабній схемі

У столиці Словаччини Братиславі затримали колишнього високопосадовця Федерації футболу України, який тривалий час перебував у міжнародному розшуку.

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Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За даними слідства, ексчиновник організував схему незаконного виведення майже 295 мільйонів гривень коштів Федерації через підконтрольні комерційні компанії.

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Правоохоронці стверджують, що для цього використовувалися фіктивні договори на постачання морепродуктів, елітного чаю, кави та електрообладнання. Насправді ж ці товари не постачалися, а документи існували лише формально. У результаті Федерація футболу України та її регіональні осередки зазнали значних фінансових втрат.

За словами Кравченка, Офіс Генерального прокурора вже розпочав процедуру екстрадиції затриманого. До словацької сторони направлено офіційний лист із наміром звернутися із запитом про його видачу Україні, а також клопотання про застосування тимчасового арешту.

«Це затримання результат професійної взаємодії українських правоохоронців із компетентними органами Словацької Республіки та ефективного використання механізмів міжнародного правового співробітництва. Ми й надалі будемо повертати в Україну тих, хто роками вважав, що за кордоном можна сховатися від закону. Час, відстань, інша країна чи нове життя не скасовують відповідальності. Працюємо далі», — написав Кравченко.

Раніше повідомлялося, що СБУ оголосила в розшук експрезидента УАФ Андрія Павелка за підозрою у фінансових розкраданнях.