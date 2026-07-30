Франція залишилася без медалей на ЧС-2026 (Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck)

Про це повідомляє пресслужба збірної Франції в X.

Нова емблема виконана переважно у золотистому кольорі. Центральним елементом залишився традиційний півень, який присутній на символіці збірної ще з 1907 року. Над ним розташували дві золоті зірки, що символізують перемоги Франції на чемпіонатах світу.

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«Символ, що єднає нас», — зазначено у повідомлені.

Новий логотип поки не використовуватиметься на актуальних колекціях ігрової форми. У французькій федерації зазначили, що емблема зазнає змін під час наступних міжнародних турнірів.

Днями новим головним тренером збірної Франції став Зінедін Зідан, який замінив Дідьє Дешама після ЧС‑2026.

Зідан розпочав тренерську кар'єру в січні 2016 року в мадридському Реалі після роботи з дублюючим складом. Його головним досягненням на посаді тренера став унікальний рекорд — три перемоги поспіль у Лізі чемпіонів УЄФА у 2016−2018 роках.

Після призначення він назвав причину, чому не тренував жоден клуб після Реала

На ЧС-2026 команда Дешама дійшла до півфіналу, де поступилася Іспанії з рахунком 0:2, а в матчі у матчі за третє місце поступилася Англії (4:6).