Від рекорду на ЧС до автоспорту: ексворотар із 10 «сухими» матчами на мундіалі увійшов до штабу збірної Франції

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Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Франції.

До штабу Зідана увійшов його колишній партнер по збірній Франції Фаб'єн Бартез, який працюватиме тренером воротарів. Разом вони вигравали чемпіонат світу 1998 року та Євро-2000.

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Бартез у складі збірної Франції також став володарем Кубка конфедерацій 2003 року. На ЧС-1998 його визнали найкращим воротарем турніру. Крім того, він ділить із англійцем Пітером Шилтоном рекорд за кількістю «сухих» матчів на чемпіонатах світу — по 10.

На клубному рівні Бартез виграв Лігу чемпіонів з Марселем у 1993 році, двічі ставав чемпіоном Франції з Монако (1997, 2000) та двічі чемпіоном Англії у складі Манчестер Юнайтед (2001, 2003).

Після завершення кар'єри футболіста у 2007 році Бартез зайнявся автоспортом. З 2008 року він брав участь у професійних перегонах, зокрема у французькому чемпіонаті GT та марафоні «24 години Ле-Мана».

Також до тренерського штабу збірної Франції увійшли асистенти Давід Беттоні та Хаміду Мсаїді, радник зі стратегії та ефективності Грегорі Дюпон, спостерігач Стефан Планк і відеоаналітики Фарід Табет та Клеман Ібре.

Нагадаємо, що у липні 2026 року Федерація футболу Франції оголосила про призначення Зінедіна Зідана новим головним тренером національної збірної.

Раніше повідомлялось, що у Франції розкупили всі місця на перший домашній матч Зідана на чолі збірної.