«Мріяти не заборонено». Гвардіола може очолити збірну, яка тричі поспіль не виходила на ЧС

21 квітня, 10:57
Хосеп Гвардіола може очолити збірну Італії (Фото: Reuters/Lee Smith)

Хосеп Гвардіола може очолити збірну Італії (Фото: Reuters/Lee Smith)

Асистент головного тренера збірної Італії і колишній захисник Леонардо Бонуччі висловився про майбутнє національної команди.

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Бонуччі вважає, що чинний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола може очолити збірну Італії.

«Що стосується потенційного тренера збірної Італії, то, судячи з обговорюваних імен, є реальне бажання почати все з нуля.

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Я б почав із розгляду можливості запросити Гвардіолу. Це означало б повну перебудову всього, що відбувалося раніше.

Думаю, це дуже складно, але зараз мріяти не заборонено", — наводить слова Бонуччі Sport Mediaset.

Нагадаємо, що Дженнаро Гаттузо пішов з посади головного тренера збірної Італії після того, як команда не змогла кваліфікуватися на чемпіонат світу 2026 року. Італія сенсаційно програла Боснії і Герцеговині у фіналі плей-офф відбору. Італійці пропустять третій мундіаль поспіль.

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Востаннє Скуадра Адзурра грала на чемпіонаті світу 2014 року. Тоді команда під керівництвом головного тренера Чезаре Пранделлі не зуміла вийти з групи. У плей-оф ЧС Італія не виступала з 2006 року.

Збірна Італії чотири рази вигравала чемпіонат світу з футболу — у 1934, 1938, 1982 і 2006 роках. Більше титулів завоювала тільки національна команда Бразилії - п’ять.

Повідомлялося, що збірна Італії встановила унікальний антирекорд після третього поспіль невиходу на чемпіонат світу.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Збірна Італії Хосеп Гвардиола

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