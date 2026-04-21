«Мріяти не заборонено». Гвардіола може очолити збірну, яка тричі поспіль не виходила на ЧС

Бонуччі вважає, що чинний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола може очолити збірну Італії.

«Що стосується потенційного тренера збірної Італії, то, судячи з обговорюваних імен, є реальне бажання почати все з нуля.

Реклама

Я б почав із розгляду можливості запросити Гвардіолу. Це означало б повну перебудову всього, що відбувалося раніше.

Думаю, це дуже складно, але зараз мріяти не заборонено", — наводить слова Бонуччі Sport Mediaset.

Нагадаємо, що Дженнаро Гаттузо пішов з посади головного тренера збірної Італії після того, як команда не змогла кваліфікуватися на чемпіонат світу 2026 року. Італія сенсаційно програла Боснії і Герцеговині у фіналі плей-офф відбору. Італійці пропустять третій мундіаль поспіль.

Востаннє Скуадра Адзурра грала на чемпіонаті світу 2014 року. Тоді команда під керівництвом головного тренера Чезаре Пранделлі не зуміла вийти з групи. У плей-оф ЧС Італія не виступала з 2006 року.

Збірна Італії чотири рази вигравала чемпіонат світу з футболу — у 1934, 1938, 1982 і 2006 роках. Більше титулів завоювала тільки національна команда Бразилії - п’ять.

Повідомлялося, що збірна Італії встановила унікальний антирекорд після третього поспіль невиходу на чемпіонат світу.