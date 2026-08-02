«Радий, що Андреа уникнув такого шляху»: Буффон підтримав Пірло після зриву його призначення у збірну Італії

Колишній воротар збірної Італії Джанлуїджі Буффон відреагував на зрив переговорів між Федерацією футболу Італії (FIGC) та Андреа Пірло щодо призначення тренера на посаду головного наставника національної команди.

Причиною зупинки переговорів стала співпраця Пірло з російською букмекерською компанією. Раніше Джованні Малаго зупинив процес призначення на етапі підписання контракту через зв’язки тренера з російськими брендами. Пірло був амбасадором букмекерської компанії та в межах цієї співпраці відвідував Москву.

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Буффон заявив, що радий, що його колишній партнер по збірній уникнув складної ситуації.

«Я радий, що Андреа уникнув такого складного шляху, враховуючи, що умови були не найкращими. Історія з російським сайтом була незграбною та невдалою політичною спробою навісити на нього ярлик як „непрезентабельного“. Але попри ці неприємні події я залишаюся твердо переконаним у тому, що Італію треба любити із суворою пристрастю вигнанця у власній країні», — цитує Буффона La Gazzetta dello Sport.

До Пірло головним кандидатом на посаду головного тренера збірної Італії був Пеп Гвардіола. FIGC вела переговори з іспанським фахівцем і навіть розглядала можливість зміни бюджету заради його призначення, однак Гвардіола відхилив пропозицію.

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У результаті італійську федерацію вирішили залишити її технічний директор Паоло Мальдіні та радник Леонардо.

Після цього колишній головний тренер Манчестер Сіті Роберто Манчіні став новим наставником збірної Італії.

Раніше Ніколо Пірло, син Андреа Пірло, став на захист батька, якого не призначили на посаду головного тренера Скуадри Адзурри.