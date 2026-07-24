За інформацією Reuters, домовленість була досягнута через кілька годин після того, як колишній наставник Манчестер Сіті та Барселони Пеп Гвардіола відхилив пропозицію очолити збірну Італії.

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55-річний іспанець вів переговори щодо посади головного тренера національної команди, а президент FIGC Джованні Малаго заявляв, що для фахівця такого рівня федерація готова забезпечити фінансову гнучкість.

Італія перебуває у пошуках нового наставника з квітня, коли Дженнаро Гаттузо залишив посаду після того, як чотириразові чемпіони світу втретє поспіль не змогли кваліфікуватися до фінальної частини чемпіонату світу.

Андреа Пірло вважається одним із найвидатніших півзахисників в історії футболу. Під час ігрової кар'єри він виступав за Брешію, Інтер, Реджину, Мілан, Ювентус і Нью-Йорк Сіті. На клубному рівні Пірло двічі вигравав Лігу чемпіонів УЄФА у 2003 та 2007 роках, Серію А з Міланом у 2004 та 2011 роках, з Ювентусом — у 2012, 2013, 2014 та 2015 роках, а чемпіонат світу — у 2006 році.

У складі збірної Італії, за яку він провів 116 матчів, Пірло став чемпіоном світу 2006 року та був визнаний найкращим гравцем фінального матчу. Також він є віцечемпіоном Євро-2012.

Водночас, раніше Андреа Пірло став амбасадором російської букмекерської контори.

Нагадаємо, після завершення минулого сезону Пеп Гвардіола залишив Манчестер Сіті, який очолював протягом десяти років. За цей час він виграв із клубом шість титулів чемпіона Англії, (2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024), три Кубки Англії (2019, 2023, 2026), п’ять Кубків ліги (2018, 2019, 2020, 2021, 2026) та Лігу чемпіонів (2023).

До цього іспанець успішно працював із Барселоною, де двічі переміг у Лізі чемпіонів (2009, 2011) і тричі виграв Ла Лігу (2009, 2010, 2011), а також із Баварією, з якою тричі поспіль ставав чемпіоном Німеччини (2014, 2015, 2016).

Раніше президент Олімпійського комітету Італії Лучано Буонфільйо заявив, що національну команду має очолювати італійський фахівець.