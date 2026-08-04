Кривдник Аргентини з двома Кубками Африки: збірна Кот-д'Івуару визначилася з новим тренером

Про це повідомила Івуарійська федерація футболу (FIF).

«Це призначення відображає прагнення Федерації зміцнити здобутки, яких національна збірна досягла останніми роками, та продовжити розвиток івуарійського футболу на африканській і міжнародній аренах», — йдеться у заяві FIF.

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Ренар повертається до роботи зі «Слонами» після того, як уже очолював команду у 2014−2015 роках і привів її до перемоги на Кубку африканських націй-2015.

Попередній наставник збірної Емерс Фае залишив посаду після завершення контракту, який діяв до 31 липня. Сторони вирішили не продовжувати угоду після вильоту команди від Норвегії (1:2) в 1/16 фіналу чемпіонату світу.

Ерве Ренар є єдиним тренером, який двічі вигравав Кубок африканських націй із різними збірними: у 2012 році він привів до титулу Замбію, а у 2015-му — Кот-д'Івуар.

Серед інших досягнень французького фахівця — вихід збірної Марокко на чемпіонат світу-2018 після 20-річної перерви, сенсаційна перемога Саудівської Аравії над Аргентиною (2:1) на ЧС-2022, а також робота з жіночою збірною Франції, яку він вивів до чвертьфіналу чемпіонату світу-2023 та Олімпіади-2024.

Раніше повідомлялось, що аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно продовжив контракт зі збірною США.

Водночас головний тренер збірної Південної Африки Уго Брос залишить свою посаду після завершення контракту, який сплив у липні.

Крім того, французький фахівець Руді Гарсія завершив роботу на посаді головного тренера збірної Бельгії.