Кривдник Аргентини з двома Кубками Африки: збірна Кот-д'Івуару визначилася з новим тренером
Ерве Ренар (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)
Збірна Кот-д'Івуару призначила Ерве Ренара новим головним тренером.
Про це повідомила Івуарійська федерація футболу (FIF).
«Це призначення відображає прагнення Федерації зміцнити здобутки, яких національна збірна досягла останніми роками, та продовжити розвиток івуарійського футболу на африканській і міжнародній аренах», — йдеться у заяві FIF.
Ренар повертається до роботи зі «Слонами» після того, як уже очолював команду у 2014−2015 роках і привів її до перемоги на Кубку африканських націй-2015.
Попередній наставник збірної Емерс Фае залишив посаду після завершення контракту, який діяв до 31 липня. Сторони вирішили не продовжувати угоду після вильоту команди від Норвегії (1:2) в 1/16 фіналу чемпіонату світу.
Ерве Ренар є єдиним тренером, який двічі вигравав Кубок африканських націй із різними збірними: у 2012 році він привів до титулу Замбію, а у 2015-му — Кот-д'Івуар.
Серед інших досягнень французького фахівця — вихід збірної Марокко на чемпіонат світу-2018 після 20-річної перерви, сенсаційна перемога Саудівської Аравії над Аргентиною (2:1) на ЧС-2022, а також робота з жіночою збірною Франції, яку він вивів до чвертьфіналу чемпіонату світу-2023 та Олімпіади-2024.
Раніше повідомлялось, що аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно продовжив контракт зі збірною США.
Водночас головний тренер збірної Південної Африки Уго Брос залишить свою посаду після завершення контракту, який сплив у липні.
Крім того, французький фахівець Руді Гарсія завершив роботу на посаді головного тренера збірної Бельгії.