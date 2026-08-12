Перший тренер-іноземець за 48 років: Мартінес може очолити збірну Нідерландів після провалу на ЧС-2026

Як повідомляє De Telegraaf, KNVB терміново шукає нового наставника після звільнення Рональда Кумана. Традиційні кандидати на посаду — Петер Бос, Арне Слот та Ерік тен Гаг — з різних причин відмовилися очолити «ораньє».

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У зв’язку з цим де Йонг зупинив свій вибір на кандидатурі Мартінеса.

Якщо Мартінес очолить збірну Нідерландів, він стане першим іноземним тренером команди за 48 років. Востаннє національну збірну очолював іноземний фахівець у 1978 році — тоді її тренував австрієць Ернст Хаппель.

Раніше 53-річний Мартінес працював зі збірними Бельгії та Португалії. З останньою він виступив на ЧС-2026, де португальці вилетіли в 1/8 фіналу після поразки від Іспанії з рахунком 0:1.

Збірна Нідерландів завершила виступи на ЧС-2026 ще раніше. «Ораньє» поступилися Марокко у серії пенальті (2:3) в 1/16 фіналу. Після цього Рональд Куман завершив роботу на посаді головного тренера збірної Нідерландів.

Нагадаємо, у липні Федерація футболу Португалії оголосила про відхід Роберто Мартінеса з посади головного тренера національної збірної після вильоту команди в 1/8 фіналу ЧС-2026 від Іспанії (0:1).

Раніше повідомлялось, що головний тренер збірної Південної Африки Уго Брос залишить свою посаду після завершення контракту, який сплив у липні.