Після смерті Луческу. Збірну Румунії очолив легендарний ексфутболіст Реала і Барселони

61-річний фахівець підписав контракт на два наступні відбіркові цикли — на Євро-2028 і чемпіонат світу-2030, повідомляє Федерація футболу Румунії.

«Найважливіше — показувати результат і досягати успіху. Саме тому я прийшов у національну збірну — я переконаний, що ми можемо досягти гарних результатів. Сподіваюся, що ті успіхи, які я мав як гравець, зможу повторити і як тренер. Я впевнений, що ми можемо стати найкращими», — сказав Хаджі після призначення.

Реклама

2 квітня посаду головного тренера збірної Румунії покинув Мірча Луческу, який не зумів вивести команду на ЧС-2026. 7 квітня стало відомо про смерть титулованого тренера.

Георге Хаджі — легенда румунського футболу, один із найкращих гравців Європи у 80-х і 90-х. Хаджі виступав за Реал, Барселону, Галатасарай та інші клуби, а за збірну Румунії провів 125 матчів і забив 35 голів. Виступав за національну команду на трьох чемпіонатах світу (1990−1998).

Хаджі вже очолював збірну Румунії у 2001 році. Перед другим призначенням у національну команду він чотири роки працював наставником румунського Фарула, з яким виграв місцевий чемпіонат у сезоні 2022/23.

Раніше на смерть Луческу відреагували Динамо, Шахтар, міланський Інтер та мадридський Реал.