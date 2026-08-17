Учасник ЧС-2026 отримав нового головного тренера

Про це повідомляє Шотландська футбольна асоціація.

Фахівець уклав контракт на два роки та вже готуватиме команду до наступних матчів Ліги націй.

39-річний Поконьйолі змінив на посаді Стіва Кларка, який залишив збірну після завершення чемпіонаті світу-2026, де Шотландія не вийшла з групи. Кларк керував національною командою протягом семи років.

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У червні Поконьйолі залишив Монако, а перед роботою у Франції здобув чемпіонський титул Бельгії з Юніон Сент-Жилуаз — це було перше чемпіонство клубу за 90 років.

Поконьйолі також добре знайомий із британським футболом як колишній гравець Вест Бромвіч Альбіон та Брайтона.

Після призначення бельгієць розповів, що його особливо привабила атмосфера навколо шотландської збірної та її вболівальників.

Раніше повідомлялося, що легенда Барселони Хаві став головним тренером збірної Нідерландів.

Перед цим Роберто Манчіні вдруге очолив збірну Італії.

Також Славен Біліч став головним тренером збірної Хорватії.

Крім цього, збірна Португалії оголосила про призначення Жорже Жезуша новим головним тренером замість Роберто Мартінеса.