«Навіть Кент не дасть збрехати». Алієв назвав тренера, який має очолити збірну України з футболу

Алієв підтримав кандидатуру 75-річного фахівця, який, на його думку, змінить атмосферу у збірній.

«Він прекрасний тренер, він прекрасний фахівець, мотиватор, вчитель. Він зможе об'єднати всіх, але головно, щоб хлопці розуміли, за що вони грають, коли приїжджають у національну команду.

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Він насамперед створить чудовий колектив, він створить гарну атмосферу саме у збірній. Які спогади про нього? Чудові. Тільки чудові. Навіть Кент [Артем Мілевський] не дасть збрехати, що з цією людиною можливо працювати. Просто можливо. Все, що йому не запропонуєш, він завжди скаже «так»", — сказав Алієв в інтерв'ю каналу Футбольний Диван.

Маркевич у 2010 році вже був головним тренером національної команди. Під його орудою Україна у чотирьох матчах здобула три перемоги і один раз зіграла внічию.

22 квітня посаду головного тренера української збірної залишив Сергій Ребров. Він очолив збірну у 2023 році. За 34 матчі під його керівництвом Україна здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і звела ще вісім ігор до нічиїх. На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.

У розіграші Ліги націй-2024/25 Україна посіла друге місце у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-оф за вихід у дивізіон А програла Бельгії (3:1, 0:3). Після цього синьо-жовті не зуміли вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

Повідомлялося, що у фінальному списку кандидатів на роль тренера збірної України опинилися Мирон Маркевич, Ігор Йовічевіч та Андреа Мальдера.