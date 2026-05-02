«Для мене це велика несподіванка». Коментатор Вацко назвав нового головного тренера збірної України

Збірну України з футболу після відставки Сергія Реброва очолить італійський фахівець Андреа Мальдера, повідомляє журналіст та коментатор Віктор Вацко.

За словами Вацка, рішення довірити збірну Мальдері стало сюрпризом.

«Не можу з вами не поділитися суперінформацією, яку видав мій WhatsApp. Мій WhatsApp назвав ім'я нового головного тренера національної збірної України, і для мене це велика несподіванка. У той час, коли вся футбольна і прифутбольна Україна запевняла мене, що головним тренером збірної стане Мирон Маркевич, УАФ здивувала. Як мінімум мене здивувала дуже. Вперше в історії збірна України отримає іноземного головного тренера. Його ім'я — Андреа Мальдера», — сказав Вацко.

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Мальдера раніше був у тренерському штабі збірної України під керівництвом Шевченка, а згодом працював у Брайтоні та Марселі. Він не має досвіду роботи головним тренером.

22 квітня Українська асоціація футболу оголосила про звільнення Реброва з посади наставника національної команди.

Ребров очолював збірну з 2023 року. Україна під його керівництвом не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

У розіграші Ліги націй Україна посіла друге місце у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-оф за вихід у дивізіон А програла Бельгії (3:1, 0:3).

На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.

Восени 2026 року збірна України стартує у Дивізіоні B Ліги націй, де її суперниками будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.

Повідомлялося, що у фінальному списку кандидатів на роль тренера збірної України опинилися Мирон Маркевич, Ігор Йовічевіч та Андреас Мальдера. Саме з цієї трійки президент УАФ Андрій Шевченко планує обрати нового наставника до кінця квітня.

Нещодавно Маркевич підтвердив готовність очолити збірну України.