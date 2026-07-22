«Дуже великі». Михайличенко оцінив шанси збірної України вийти на ЧС-2030

Легенда Динамо та колишній головний тренер збірної України Олексій Михайличенко поділився прогнозом щодо перспектив національної команди у боротьбі за путівку на чемпіонат світу-2030.

На думку Михайличенка, українська команда має хороші передумови для виходу на наступний мундіаль повідомляє Гливинський Pro Sport.

«На мій погляд, зараз, на цю хвилину, в нас дуже великі шанси вийти. А от почнемо грати в футбол — там побачимо.

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Я себе трошки розриваю, тому що ти дивишся футбол, дивишся якийсь матч — одна твоя половина дивиться як спеціаліст, а друга — як уболівальник. Іноді бувають великі конфлікти між собою навіть", — сказав Михайличенко.

Україна не вийшла на ЧС-2026, поступившись у плей-оф відбірного турніру Швеції.

Захисник Віталій Миколенко відверто назвав причину невиходу України на ЧС-2026.

У травні Мальдера став головним тренером збірної України, змінивши на цій посаді Сергія Реброва, який не зміг вивести національну команду на чемпіонат світу-2026.

Мальдера озвучив ключову зміну в збірній України, заявив, що «характер важливіший за тактику».

У першому матчі під керівництвом Мальдери Україна перемогла Польщу (2:0), а другий матч проти Данії завершився достроково за рахунку 2:1 на користь данців через те, що Крістіан Еріксен втратив свідомість під час гри.

Для синьо-жовтих Ліга націй буде першим офіційним турніром під керівництвом Мальдери.