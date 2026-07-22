«Дуже великі». Михайличенко оцінив шанси збірної України вийти на ЧС-2030
Олексій Михайличенко (Фото: Денис Бойко/YouTube)
Легенда Динамо та колишній головний тренер збірної України Олексій Михайличенко поділився прогнозом щодо перспектив національної команди у боротьбі за путівку на чемпіонат світу-2030.
На думку Михайличенка, українська команда має хороші передумови для виходу на наступний мундіаль повідомляє Гливинський Pro Sport.
«На мій погляд, зараз, на цю хвилину, в нас дуже великі шанси вийти. А от почнемо грати в футбол — там побачимо.
Я себе трошки розриваю, тому що ти дивишся футбол, дивишся якийсь матч — одна твоя половина дивиться як спеціаліст, а друга — як уболівальник. Іноді бувають великі конфлікти між собою навіть", — сказав Михайличенко.
Україна не вийшла на ЧС-2026, поступившись у плей-оф відбірного турніру Швеції.
Захисник Віталій Миколенко відверто назвав причину невиходу України на ЧС-2026.
У травні Мальдера став головним тренером збірної України, змінивши на цій посаді Сергія Реброва, який не зміг вивести національну команду на чемпіонат світу-2026.
Мальдера озвучив ключову зміну в збірній України, заявив, що «характер важливіший за тактику».
У першому матчі під керівництвом Мальдери Україна перемогла Польщу (2:0), а другий матч проти Данії завершився достроково за рахунку 2:1 на користь данців через те, що Крістіан Еріксен втратив свідомість під час гри.
Для синьо-жовтих Ліга націй буде першим офіційним турніром під керівництвом Мальдери.