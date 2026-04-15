У червні збірна України зіграє два товариські матчі — ЗМІ назвали потенційних суперників

Збірна України з футболу не вийшла на чемпіонат світу (Фото: REUTERS/Pablo Morano)

Збірна України в червні проведе два товариські матчі під час літнього міжнародного вікна.

Як повідомляє UA-Football, один із суперників уже відомий — синьо-жовті зіграють проти Данії.

Очікується, що матч проти данців відбудеться 7 червня. Також заплановано матч збірної України на 3 червня, однак суперник поки що невідомий.

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За інформацією джерела, серед можливих суперників розглядаються одразу кілька команд: Трінідад і Тобаго, Чилі, Ангола та Ірак.

Україна та Данія не змогли пробитися на ЧС‑2026: команда Сергія Реброва поступилася Швеції у півфіналі плей‑оф (1:3), а данці драматично програли Чехії у фіналі (2:2, 1:3 у серії пенальті).

Восени 2026 року збірна України стартує у Дивізіоні B Ліги націй, де її суперниками будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.

Раніше повідомлялося, що Україна увійшла до п’ятірки найдорожчих збірних, які не зіграють на ЧС-2026.

Нещодавно журналіст Ігор Циганик назвав Мирона Маркевича головним кандидатом на посаду тренера збірної України замість Сергія Реброва.

Раніше тренер Олег Федорчук назвав Маркевича ідеальним наставником для національної команди.

Сам Маркевич заявив, що наразі не може прокоментувати інформацію про можливе призначення у збірну України.

Також журналіст Михайло Співаковський заявив, що національну команду може очолити екснаставник Карпат Владислав Лупашко.