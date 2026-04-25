Даріо Срна запропонував двох кандидатів на посаду головного тренера збірної України

Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна поділився думками про те, хто міг би стати наступним головним тренером збірної України.

В інтерв'ю Megogo Sport Срна заявив, що серед українських фахівців йому імпонує кандидатура Мирона Маркевича. А серед іноземців — Славена Біліча.

22 квітня посаду головного тренера української збірної залишив Сергій Ребров. Українська асоціація футболу ще не призначила нового наставника.

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Сергій Ребров очолив збірну у 2023 році. За 34 матчі під його керівництвом Україна здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і звела ще вісім ігор до нічиїх. На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.

У розіграші Ліги націй-2024/25 Україна посіла друге місце у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-оф за вихід у дивізіон А програла Бельгії (3:1, 0:3). Після цього синьо-жовті не зуміли вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

Нагадаємо, 75-річний Маркевич у 2010 році вже був головним тренером національної команди. Під його орудою Україна у чотирьох матчах здобула три перемоги і один раз зіграла внічию.

57-річний Славен Біліч у 2006−2012 роках очолював збірну Хорватії, у 2009-му він призначив Срну капітаном команди. Пізніше Біліч тренував Бешикташ, Вест Гем, Вест Бромвіч та інші клуби.

Повідомлялося, що Ребров прокоментував звільнення з посади головного тренера збірної України.