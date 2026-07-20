Україна визначилася з місцем проведення матчів проти Північної Ірландії та Угорщини в Лізі націй
Збірна України грала в Трнаві проти Мальти (Фото: УАФ)
Українська асоціація футболу (УАФ) затвердила місце проведення домашніх матчів національної збірної України в третьому та четвертому турах Ліги націй сезону 2026/2027.
Матчі проти Північної Ірландії та Угорщини синьо-жовті проведуть неподалік від столиці Словаччини Братислави — на стадіоні імені Антона Малатинського в Трнаві, повідомляє пресслужба УАФ.
Арена вміщує понад 19 тисяч глядачів і є другим за місткістю стадіоном Словаччини. Відстань від аеропорту Братислави до стадіону імені Антона Малатинського становить лише 46 кілометрів.
Збірна України вже грала на цій арені: у відборі на Євро-2024 мінімально перемогла Мальту завдяки голу Віктора Циганкова.
Підопічні Андреа Мальдери проведуть номінально домашній матч з Північною Ірландією 2 жовтня, а з Угорщиною — 5 жовтня. Обидва поєдинки у Трнаві розпочнуться о 21:45 за київським часом.
З місцем проведення останнього «домашнього» матчу на основному етапі Ліги націй-2026/27 — проти Грузії 17 листопада — УАФ ще не визначилася.
Збірна України проведе наступний розіграш Ліги націй у дивізіоні В, який є другим за силою. Стикові поєдинки за підвищення чи збереження місця в дивізіоні заплановані на березень 2027 року.
Календар матчів України на основному етапі Ліги націй-2026/27:
Для синьо-жовтих Ліга націй буде першим офіційним турніром під орудою нового головного тренера Андреа Мальдери.