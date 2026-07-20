Україна визначилася з місцем проведення матчів проти Північної Ірландії та Угорщини в Лізі націй

Збірна України грала в Трнаві проти Мальти (Фото: УАФ)

Українська асоціація футболу (УАФ) затвердила місце проведення домашніх матчів національної збірної України в третьому та четвертому турах Ліги націй сезону 2026/2027.

Матчі проти Північної Ірландії та Угорщини синьо-жовті проведуть неподалік від столиці Словаччини Братислави — на стадіоні імені Антона Малатинського в Трнаві, повідомляє пресслужба УАФ.

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Арена вміщує понад 19 тисяч глядачів і є другим за місткістю стадіоном Словаччини. Відстань від аеропорту Братислави до стадіону імені Антона Малатинського становить лише 46 кілометрів.

Збірна України вже грала на цій арені: у відборі на Євро-2024 мінімально перемогла Мальту завдяки голу Віктора Циганкова.

Підопічні Андреа Мальдери проведуть номінально домашній матч з Північною Ірландією 2 жовтня, а з Угорщиною — 5 жовтня. Обидва поєдинки у Трнаві розпочнуться о 21:45 за київським часом.

З місцем проведення останнього «домашнього» матчу на основному етапі Ліги націй-2026/27 — проти Грузії 17 листопада — УАФ ще не визначилася.

Збірна України проведе наступний розіграш Ліги націй у дивізіоні В, який є другим за силою. Стикові поєдинки за підвищення чи збереження місця в дивізіоні заплановані на березень 2027 року.

Календар матчів України на основному етапі Ліги націй-2026/27:

Фото: Flashscore.ua

Для синьо-жовтих Ліга націй буде першим офіційним турніром під орудою нового головного тренера Андреа Мальдери.