«Дуже харизматичний, легендарний». Кополовець назвав тренера, який має очолити збірну України після відходу Реброва

Колишній півзахисник львівських Карпат Михайло Кополовець висловився щодо того, хто має стати новим тренером збірної України після звільнення Сергія Реброва .

На думку ексфутболіста, гідним кандидатом на вакантну посаду є 75-річний Мирон Маркевич.

«Мені подобається Мирон Богданович Маркевич. Так, він вже не наймолодший тренер, але дуже харизматичний, легендарний, досвідчений, авторитетний фахівець, який, я вважаю, на цьому етапі міг би трохи щось допомогти.

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Думаю, тренер має дати емоцію. Коли ти збираєш команду, то не можеш натренувати її за два-три дні. Звичайно, хотілося б побачити Маркевича у цій ролі", — цитує Кополовця видання Український футбол.

Нагадаємо, Маркевич у 2010 році вже був головним тренером національної команди. На чолі збірної він провів чотири матчі.

Сергій Ребров очолив збірну у 2023 році. За 34 матчі під його керівництвом Україна здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і звела ще вісім ігор до нічиїх. На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.

У розіграші Ліги націй-2024/25 Україна посіла друге місце у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-оф за вихід у дивізіон А програла Бельгії (3:1, 0:3). Після цього синьо-жовті не зуміли вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

Раніше Ребров прокоментував звільнення з посади головного тренера збірної України.