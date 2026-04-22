«Я проти іноземців». Кварцяний назвав претендентів на посаду головного тренера збірної України

Легендарний фахівець вважає, що Мирон Маркевич і Валерій Лужний є гідними кандидатами на посаду.

«Я знаю, що багато емоцій і можливостей — і зовнішніх, і специфічно-футбольних — у резерві в Мирона Богдановича Маркевича, про якого багато пишуть ЗМІ. Про Лужного теж багато пишуть.

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Я в дуже хороших стосунках із Маркевичем, і якщо він справді фігурує серед основних кандидатів, то УАФ не прогадала з вибором. Можливо, Маркевич і Лужний працювали б разом, але обидва гідні претенденти. У них великий список позитивних якостей людських, педагогічних і професійних. Плюс великий український патріотизм, який сьогодні необхідний для того, щоб струсити команду.

Сергій Ребров мав хороших футболістів, просто десь не пощастило з результатом. Команда є, до кожного гравця потрібно придивитися, поспілкуватися з кожним футболістом.

Я не хочу називати багато прізвищ, у нас є багато хороших тренерів високого рівня. Не всі наші тренери можуть засвітитися в Європі, можливо це залежить від агентів, ментальності, ще чогось, але я впевнений, що немає кращих тренерів, ніж українці. Вони завжди працюють в екстремальних умовах — чи то під час коронавірусу, чи то зараз під час війни вже п’ятий рік. Це дуже складно.

У нас багато тренерів мають вагомий досвід. Наприклад, Олександр Петраков, Володимир Безсонов, Олександр Заваров, Олексій Михайличенко, той же Леонід Буряк, великий професіонал, слідкує за собою та ще не повністю використав свій потенціал".

Кварцяний виступив проти того, щоб іноземний фахівець очолив збірну України.

«Я проти цього. На даний момент іноземні тренери навряд чи зможуть дати результат зі збірною України. У них немає тієї ментальності, яка є в українських фахівців під час війни. Потрібно спілкуватися з тренерами українських клубів, перебувати в країні, різні інші футбольні нюанси, тому що це впливає на організаційність збірної України. Тим більше вони не знають української мови, це все впливає на майбутні результати. Іноземний тренер не зможе донести істину до футболістів. На такі експерименти немає часу, всі чекатимуть на позитивні результати в Лізі націй проти Угорщини, Північної Ірландії та Грузії. Будь-який іноземний тренер не зможе дати від серця те, що може дати український», — сказав Кварцяний для UA-Футбол.

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Нагадаємо, що Маркевич прокоментував чутки про те, що очолить збірну України після відходу Реброва.