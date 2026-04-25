«Зіграв, зібрав речі та поїхав». Легенда Динамо Шацьких назвав головну проблему збірної України

На думку відомого бомбардира, у синьо-жовтих зараз немає сильного лідера, який підтримував би атмосферу в роздягальні.

«Якщо немає результату — значить, чогось точно бракує. Можливо, емоцій. Але головне — немає лідера. Немає номера один. У збірній обов’язково має бути вожак. Людина, за якою піде команда, якій будуть беззаперечно вірити, і яка показуватиме все на власному прикладі. Для мене це ключовий фактор.

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Якщо в команді немає лідера, починаються проблеми. Колектив розбивається на окремі групки. Кожен стає сам по собі: приїхав у табір, якось відіграв, зібрав речі і поїхав. Як зіграв — уже не так і важливо.

Зараз такий час, що молодь має змогу обирати, де їй комфортніше. Але, як на мене, національна збірна — це абсолютна вершина. Це еталон того, заради чого ти взагалі приходиш у футбол. Вище за збірну своєї країни нічого немає", — цитує Шацьких sport-express.ua.

Нагадаємо, збірна України не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору. Невдовзі після цього посаду головного тренера синьо-жовтих залишив Сергій Ребров.

Ми попросили штучний інтелект підібрати п’ять українських і п’ять іноземних кандидатів, які могли б зараз очолити збірну України та пояснити ризики.