«Маленький Наполеон, на якого немає керівників». Український тренер жорстко розкритикував Реброва

Фахівець вважає, що Ребров припускався серйозних помилок ще задовго до гучної поразки від Швеції, яка позбавила Україну шансів зіграти на ЧС-2026.

«Ми не бачимо позитивної динаміки в збірній. І [мова] не про цю гру [проти Швеції]. Я дав інтерв'ю, що після [поразки від] Бельгії [у Лізі націй] щось треба робити, а потім, коли Євро провалили і тренер збірної не зробив висновків взагалі, і того Сидорчука і Степаненка продовжував викликати, я на всю країну сказав, що треба робити висновки, тому що тренер не робить висновків взагалі.

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Це наводить мене на таке відчуття, що він — маленький Наполеон, на якого більше немає керівників, і він дуже впевнений, навіть самовпевнений. І ми бачимо результат тої самовпевненості. Я думаю, що це його фінал. Якщо цей фінал буде продовжений, це не комедія, це буде вже фарс", — сказав Федорчук у програмі Футбольний Диван.

Нагадаємо, збірна України під керівництвом Реброва не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

Ребров очолив збірну у 2023 році, його контракт закінчується влітку цього року. За 34 матчі під його орудою Україна здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і звела ще вісім ігор до нічиїх.

Раніше повідомлялося, що Ребров хоче залишитися головним тренером збірної України і готовий піти на зменшення зарплати.

Президент УАФ Андрій Шевченко розповів, коли організація визначиться з майбутнім Реброва у збірній.