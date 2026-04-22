«Іншого достойного кандидата я не бачу». Сабо назвав тренера, який має очолити збірну України після Реброва

Колишній наставник Динамо та збірної України Йожеф Сабо висловився щодо того, хто має стати новим тренера національної команди після звільнення Сергія Реброва .

За словами Сабо, він не бачить іншого кандидата, окрім Мирона Маркевича, повідомляє Український футбол.

«Як і раніше впевнений — якщо комусь і доручити національну збірну, то Маркевичу. Іншого гідного, достойного кандидата я не бачу.

Реклама

Можуть призначити когось молодшого, звісно, але знову ж наступлять на ті самі граблі, наламає молодий тренер дров, бо збірною має керувати досвідчений тренер! Тільки так. А хто, як не Маркевич, от скажи?", — сказав Сабо.

Маркевич у 2010 році вже був головним тренером національної команди. На чолі збірної він провів чотири матчі.

Ребров очолив збірну 2023 року. За 34 матчі під його керівництвом Україна здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і звела ще вісім ігор до нічиїх. На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.

У розіграші Ліги націй Україна посіла друге місце у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-оф за вихід у дивізіон А програла Бельгії (3:1, 0:3).

Збірна України під керівництвом Реброва не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

Сьогодні, 22 квітня, Українська асоціація футболу оголосила про звільнення Реброва з посади наставника національної команди.

Раніше Мирон Маркевич прокоментував чутки про те, що очолить збірну України після звільнення Реброва.