«Ніколи не бачив такого тренера». Колишній капітан збірної України підтримав призначення Мальдери

Український футболіст вважає, що в італійського фахівця вийде домогтися успіху в національній команді.

«Мальдера — дуже сильний тренер. Коли в штабі збірної залишилися лише італійці-помічники, Мальдера вийшов на перший план. І що сподобалося — у нього є жага до роботи. Ти прокинувся о 7:30, пішов снідати, а він уже сидить із ноутбуком і розбирає матчі, тренування.

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Був той матч із Португалією домашній, думаю, всі його пам’ятають. Мальдера таку тактику розробив — це було для мене щось нове. Я такого не бачив.

За три дні придумав, як перекрити сильні сторони Португалії. Багато в нього футбольних нюансів. І людські якості - порядна людина. Можливо, те, що він не працював головним тренером, це фактор, але я все одно вірю, що в нього все вийде", — зазначив Сидорчук у коментарі УПЛ-ТБ.

22 квітня Українська асоціація футболу оголосила про звільнення Реброва з посади наставника національної команди.

Ребров очолював збірну з 2023 року. Україна під його керівництвом не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

У розіграші Ліги націй Україна посіла друге місце у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-офф за вихід у дивізіон А програла Бельгії (3:1, 0:3). На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.

Нещодавно Маркевич підтвердив готовність очолити збірну України, але згодом зізнався, що не отримував офіційної пропозиції.