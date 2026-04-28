Перші ігри без Реброва. Вацко назвав суперників збірної України у найближчих товариських матчах

Збірна України з футболу планує провести два товариські матчі під час літнього міжнародного вікна, яке буде перед стартом чемпіонату світу.

Про це розповів журналіст і коментатор Віктор Вацко у своєму YouTube‑каналі.

За його інформацією, Україна, швидше за все, зіграє проти Польщі та Данії, які також пропускають чемпіонат світу.

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«Наскільки я розумію, на червень у збірної України заплановано два спаринги, два контрольні матчі.

Я не знаю, чи фіналізовані вже домовленості, тому ходила така ідея, щоб зіграти один матч, просто тиждень потренуватись, але, наскільки я розумію, все-таки вони сходяться на двох поєдинках. Нібито сходяться на двох поєдинках, знову ж таки, повторю, не знаю, чи фіналізовані домовленості, підписані контракти.

Я чув про те, що будуть ігри з Данією і збірною Польщі. У якій послідовності - не суть, важливо — суперники Данія і Польща", — сказав Вацко.

22 квітня Українська асоціація футболу оголосила про звільнення Реброва з посади наставника національної команди.

Ребров очолював збірну з 2023 року. Україна під його керівництвом не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

У розіграші Ліги націй Україна посіла друге місце у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-оф за вихід у дивізіон А програла Бельгії (3:1, 0:3).

На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.

Восени 2026 року збірна України стартує у Дивізіоні B Ліги націй, де її суперниками будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.

Повідомлялося, що у фінальному списку кандидатів на роль тренера збірної України опинилися Мирон Маркевич, Ігор Йовічевіч та Андреас Мальдера. Саме з цієї трійки президент УАФ Андрій Шевченко планує обрати нового наставника до кінця квітня.

Раніше Мирон Маркевич прокоментував чутки про те, що очолить збірну України після звільнення Реброва.