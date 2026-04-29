«Має розуміти, куди він потрапив». Ексгравець збірної України назвав двох іноземних кандидатів на посаду наставника національної команди

Про це повідомляє Tribuna.com.

Левченко не відкидає варіант із запрошенням іноземного спеціаліста, однак наголошує, шо такий тренер має добре розуміти український футбол і специфіку роботи зі збірною.

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«Якщо ти береш іноземця, то він повинен розуміти контекст нашого футболу, психологію та менталітет гравців. Він має розуміти, куди він потрапив і які перед ним ставлять задачі. Я б не сказав, що я негативно ставлюся до запрошення іноземного тренера, але якщо у тебе немає часу, щоб ти розумів, що таке збірна України — буде дуже важко», — сказав Левченко

Серед можливих кандидатів він виокремив тих, хто вже має досвід роботи в Україні - Паулу Фонсека та Андреа Мальдера.

«Я багато читав про те, кого розглядають, і мені здається, що якщо в тебе є тренер, який був в Україні вже до того — Фонсека чи Мальдера, — то ці тренери підійшли б на роль тренера збірної. Тому я б не сказав, що кожен іноземець — це тренер, який не підійде», — додав ексфутболіст.

22 квітня Українська асоціація футболу оголосила про звільнення Реброва з посади наставника національної команди.

Ребров очолював збірну з 2023 року. Україна під його керівництвом не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

У розіграші Ліги націй Україна посіла друге місце у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-оф за вихід у дивізіон А програла Бельгії (3:1, 0:3).

На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.

Восени 2026 року збірна України стартує у Дивізіоні B Ліги націй, де її суперниками будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.

Повідомлялося, що у фінальному списку кандидатів на роль тренера збірної України опинилися Мирон Маркевич, Ігор Йовічевіч та Андреас Мальдера. Саме з цієї трійки президент УАФ Андрій Шевченко планує обрати нового наставника до кінця квітня.

Раніше Мирон Маркевич прокоментував чутки про те, що очолить збірну України після звільнення Реброва.