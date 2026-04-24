Після звільнення Сергія Реброва Українська асоціація футболу розглядає двох претендентів на посаду головного тренера національної команди.

За інформацією журналіста Дмитра Шпірка, збірну може очолити Мирон Маркевич або італієць Андреа Мальдера, повідомляє ВЗБІРНА.

«Рішення щодо наступника Реброва ще не ухвалене. На цю мить є два реальні кандидати. Перший — Мирон Маркевич. Його дійсно розглядають на цю посаду.

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Люди з футболу говорять, що ця людина заслужила цей пост своєю роботою. Маркевич для всіх гравців буде авторитетом. Ключове питання — кого він захоче запросити асистентами у свій штат?

Інший кандидат — Андреа Мальдера. Це людина, яка працювала з Андрієм Шевченком, коли той очолював «синьо-жовтих». Він був асистентом і величезний обсяг роботи виконував. Він теж кандидат", — повідомив журналіст.

Маркевич у 2010 році вже був головним тренером національної команди. На чолі збірної він провів чотири матчі.

Ребров очолював збірну з 2023 року. За 34 матчі під його керівництвом Україна здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і звела ще вісім ігор до нічиїх. На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.

У розіграші Ліги націй Україна посіла друге місце у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-оф за вихід у дивізіон А програла Бельгії (3:1, 0:3).

Збірна України під керівництвом Реброва не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

22 квітня Українська асоціація футболу оголосила про звільнення Реброва з посади наставника національної команди.

Раніше Мирон Маркевич прокоментував чутки про те, що очолить збірну України після звільнення Реброва.