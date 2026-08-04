«Призначення вже офіційне»: легенда Динамо очолив юнацьку збірну України

Колишній футболіст київського Динамо та лондонського Арсенала Олег Лужний став новим головним тренером юнацької збірної України U-19.

Лужний підтвердив у коментарі Sport.ua., що призначення вже набуло офіційного характеру.

«Перед тренерами наших юнацьких збірних — зокрема U-18, U-19, U-21 — стоїть головне завдання: підготувати хороших гравців для першої команди. І чим краще ми будемо це робити, тим швидше наші молоді хлопці потраплять до лав національної збірної», — відповів фахівець.

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На запитання щодо початку роботи на посаді головного тренера збірної U-19 Лужний зазначив:

«Восени. На юнацьку збірну U-19 очікує міжнародний турнір в Іспанії у вересні. Наша команда має зібратися у цій країні 19 числа», — сказав 57-річний фахівець

На посаді головного тренера збірної України U-19 Олег Лужний замінить Дмитра Михайленка, який нещодавно очолив національну команду U-21.

Востаннє Лужний працював головним тренером у сезоні-2012/13, коли очолював сімферопольську Таврію. У 2019 році він входив до тренерського штабу Олександра Хацкевича у київському Динамо.

Також Лужний багато років працював асистентом головних тренерів Динамо — Юрія Сьоміна, Валерія Газзаєва, Йожефа Сабо та Анатолія Дем’яненка. Окрім тренерської діяльності, він має досвід роботи функціонером — обіймав посаду спортивного директора львівських Карпат.

Раніше повідомлялося, що Мальдера став головним тренером збірної України, змінивши на цій посаді Сергія Реброва, який не зміг вивести національну команду на чемпіонат світу-2026.

Також колишній нападник Динамо Олег Саленко поділився думками щодо того, хто може очолити збірну України після відставки Сергія Реброва.