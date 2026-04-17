«Треба подивитися всю статистику». УАФ ухвалить рішення щодо Реброва після повного аналізу виступів збірної — Шевченко
Сергій Ребров (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко прокоментував майбутнє головного тренера синьо-жовтих Сергія Реброва після невиходу на ЧС-2026.
За словами Шевченка, УАФ має намір провести детальний аналіз виступів національної команди під керівництвом Реброва, після чого буде ухвалено рішення щодо того, чи продовжувати співпрацю з тренером.
«Ми сказали, що приймемо рішення до кінця цього місяця. Ми хочемо зробити зважене рішення — те, що буде найкраще для українського футболу. Ми поспілкуємося з Сергієм Станіславовичем. Нам на все потрібен час, я думаю.
Коли ти працюєш у збірній, у тебе є цикли, так? Зараз цикл закінчився. Треба з’ясувати все, подивитися всю статистику, зробити повний аналіз, поговорити з головним тренером. Зараз ми готувалися до Конгресу [УАФ]. У нас був Конгрес. Ми теж хотіли дати час, і до кінця місяця приймемо рішення", — цитує Шевченка Tribuna.com.
Нагадаємо, збірна України під керівництвом Реброва не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.
Ребров очолив збірну у 2023 році, його контракт закінчується влітку цього року. За 34 матчі під його орудою Україна здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і звела ще вісім ігор до нічиїх. На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти у плей-оф.
Раніше повідомлялося, що Ребров хоче залишитися головним тренером збірної України і готовий піти на зменшення зарплати.