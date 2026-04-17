«Треба подивитися всю статистику». УАФ ухвалить рішення щодо Реброва після повного аналізу виступів збірної — Шевченко

За словами Шевченка, УАФ має намір провести детальний аналіз виступів національної команди під керівництвом Реброва, після чого буде ухвалено рішення щодо того, чи продовжувати співпрацю з тренером.

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«Ми сказали, що приймемо рішення до кінця цього місяця. Ми хочемо зробити зважене рішення — те, що буде найкраще для українського футболу. Ми поспілкуємося з Сергієм Станіславовичем. Нам на все потрібен час, я думаю.

Коли ти працюєш у збірній, у тебе є цикли, так? Зараз цикл закінчився. Треба з’ясувати все, подивитися всю статистику, зробити повний аналіз, поговорити з головним тренером. Зараз ми готувалися до Конгресу [УАФ]. У нас був Конгрес. Ми теж хотіли дати час, і до кінця місяця приймемо рішення", — цитує Шевченка Tribuna.com.

Нагадаємо, збірна України під керівництвом Реброва не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

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Ребров очолив збірну у 2023 році, його контракт закінчується влітку цього року. За 34 матчі під його орудою Україна здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і звела ще вісім ігор до нічиїх. На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти у плей-оф.

Раніше повідомлялося, що Ребров хоче залишитися головним тренером збірної України і готовий піти на зменшення зарплати.