«Ухвалимо фінальні рішення». Шевченко розповів, коли УАФ визначиться з майбутнім Реброва у збірній

За словами Шевченка, УАФ у квітні офіційно оголосить, хто готуватиме національну команду до наступних матчів.

«Національна збірна України зупинилася за крок від фіналу чемпіонату світу. Лише одного разу за всі роки незалежності, рівно 20 років тому, Україні вдалося потрапити на світовий чемпіонат. Потрапити на турнір через європейську кваліфікацію непросто, але це не знімає відповідальності за результат. Потрібно зробити зважені кроки, аби покращити його.

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До кінця квітня ми ухвалимо фінальні рішення на користь майбутнього збірної. Нам потрібно найкраще підготуватися до Ліги націй, аби гідно розпочати відбір на наступний чемпіонат Європи", — цитує Шевченка пресслужба УАФ.

Нагадаємо, збірна України під керівництвом Реброва не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

Ребров очолив збірну у 2023 році, його контракт закінчується влітку цього року. За 34 матчі під його орудою Україна здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і звела ще вісім ігор до нічиїх.

Раніше повідомлялося, що Ребров хоче залишитися головним тренером збірної України і готовий піти на зменшення зарплати.

Зазначимо, що журналіст Циганик назвав головного кандидата на посаду тренера збірної України.