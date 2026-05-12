Коментатор Вацко назвав двох ексфутболістів збірної України, які стануть асистентами Мальдери

За даними коментатора і журналіста Віктора Вацка, до тренерського штабу Мальдери увійдуть колишні футболісти збірної України Тарас Степаненко і Володимир Єзерський.

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Цікаво, що 36-річний Степаненко ще не завершив ігрову кар'єру. Експівзахисник Шахтаря у другій половині сезону 2025/26 виступає за ковалівський Колос.

Ще одним помічником Мальдери стане італійський фахівець Паскуале Каталано, який зараз працює головним тренером клубу Фіделіс Андрія з четвертого дивізіону Італії, додав Вацко. Офіційно про призначення нового тренерського штабу УАФ оголосить 19 травня.

Зазначимо, що 54-річний Андреа Мальдера раніше ніколи не працював головним тренером, однак має великий досвід роботи асистентом. З 2016 до 2021 року він був помічником Андрія Шевченка у збірній України й допоміг команді дійти до чвертьфіналу Євро-2020.

22 квітня Українська асоціація футболу оголосила про звільнення Реброва з посади наставника національної команди. Ребров очолював збірну з 2023 року. Україна під його керівництвом не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

Нещодавно Мирон Маркевич підтвердив готовність очолити збірну України, але згодом зізнався, що не отримував офіційної пропозиції.