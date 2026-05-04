Збірна України з футболу визначилася з новим тренером — це перший іноземець в історії команди

4 травня, 21:29
Андреа Мальдера очолить збірну України (Фото: УАФ)

Андреа Мальдера очолить збірну України (Фото: УАФ)

Найближчим часом збірна України отримає нового головного тренера.

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Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, національну команду очолить Андреа Мальдера.

За інформацією джерела, італійський фахівець готовий очолити команду. Угода з італійцем перебуває на стадії завершення.

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Мальдера — перший іноземний головний тренер в історії збірної України.

Останнім місцем роботи Мальдери був Марсель, який він залишив у лютому. Він був асистентом Роберто Де Дзербі, який у минулому тренував донецький Шахтар.

Із 2016 до 2021 року Андреа входив до тренерського штабу Андрія Шевченка у збірній України.

22 квітня Українська асоціація футболу оголосила про звільнення Реброва з посади наставника національної команди.

Ребров очолював збірну з 2023 року. Україна під його керівництвом не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

У розіграші Ліги націй Україна посіла друге місце у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-офф за вихід у дивізіон А програла Бельгії (3:1, 0:3). На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.

Нещодавно Маркевич підтвердив готовність очолити збірну України, але згодом зізнався, що не отримував офіційної пропозиції.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Збірна України Андреа Мальдера

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