Як повідомляє Динамоманія, учора, 4 травня, італійський фахівець Андреа Малдера вилетів до України, а сьогодні його мають офіційно представити як нового наставника національної команди.

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Мальдера — перший іноземний головний тренер в історії збірної України.

Останнім місцем роботи Мальдери був Марсель, який він залишив у лютому. Він був асистентом Роберто Де Дзербі, який у минулому тренував донецький Шахтар.

З 2016 до 2021 року Андреа входив до тренерського штабу Андрія Шевченка у збірній України.

22 квітня Українська асоціація футболу оголосила про звільнення Реброва з посади наставника національної команди.

Ребров очолював збірну з 2023 року. Україна під його керівництвом не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

У розіграші Ліги націй Україна посіла друге місце у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-офф за вихід у дивізіон А програла Бельгії (3:1, 0:3). На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.

Нещодавно Маркевич підтвердив готовність очолити збірну України, але згодом зізнався, що не отримував офіційної пропозиції.