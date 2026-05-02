«Шевченко хоче бачити свого асистента». Легенда Динамо відповів, чи треба призначити тренером збірної України іноземця

Кузнєцов зізнався, що йому не подобаються кандидатури екстренера Шахтаря Ігора Йовічевіча та італійця Андреа Мальдери, який раніше працював асистентом Андрія Шевченка, але загалом варіант з іноземним фахівцем не є поганим.

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«Я думаю, що, швидше за все, потрібно запросити іноземного тренера. І не Ігора Йовічевіча, якого я не вважаю саме тим іноземцем, котрий щось визначного досяг. Якщо є можливість платити гарні гроші якісному та досвідченому тренеру, то це інша справа.

Наскільки відомо, ходять розмови, що Андрій Шевченко хоче бачити на посту керманича нашої головної команди свого колишнього асистента італійця Андреа Мальдеру. На мій погляд, недоречно бути на чолі збірної людині, яка ніколи не працювала головним тренером. Та все вирішуватиме Шевченко. Кого він вибере — той і буде працювати впродовж наступного циклу або ж двох", — цитує Кузнєцова Sport.ua.

За даними різних ЗМІ, головним кандидатом на посаду тренера збірної України зараз є Мирон Маркевич.

22 квітня посаду головного тренера української збірної залишив Сергій Ребров. Він очолив збірну у 2023 році. За 34 матчі під його керівництвом Україна здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і звела ще вісім ігор до нічиїх.

Раніше Олег Саленко обрав тренерський тандем для збірної України з футболу.