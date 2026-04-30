«Особливий статус цього матчу». Україна зіграє товариський поєдинок із європейською збірною

30 квітня, 12:24
Збірна України (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Збірна України (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Збірна України з футболу зіграє товариський поєдинок проти національної команди Данії.

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Про це повідомляє Данський футбольний союз.

Поєдинок відбудеться 7 червня на стадіоні в Оденсе. Обидва суперники не потрапили на чемпіонат світу 2026 і заповнять міжнародну паузу товариським спарингом.

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Матч в Оденсе матиме особливе значення, що виходить за межі спорту. У зв’язку з цією грою Данська футбольна спілка (DBU) уклала угоду з УАФ про надання фінансової допомоги благодійному проєкту на підтримку футболу та людей, які страждають від війни в Україні.

«Україну обрали суперником насамперед зі спортивних міркувань, однак ми також усвідомлюємо, що це особливий матч із причин, які не пов’язані зі спортом. Для багатьох дітей в Україні повсякденне життя через російське вторгнення сповнене невизначеності. За таких умов футбол може відігравати важливу роль: він дає можливість відволіктися, об'єднує людей і приносить позитив у дуже складний час», — зазначив генеральний директор DBU Ерік Брьоггер Расмуссен.

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Точна сума внеску та одержувач допомоги будуть узгоджені між DBU та УАФ протягом наступного місяця.

Нагадаємо, що у квітні 2026 року Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України. Його наступника ще не визначено.

Зазначимо, що Мирон Маркевич відреагував на чутки про можливе призначення на посаду головного тренера збірної України.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Збірна України Збірна Данії Товариські матчі

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