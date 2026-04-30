«Щоб один був жорстким». Саленко обрав тренерський тандем для збірної України з футболу

Колишній форвард Динамо Олег Саленко поділився думками про те, хто очолить збірну України з футболу після відставки Сергія Реброва.

Ексфутболіст вважає, що національну команду могли б успішно тренувати в дуеті Мирон Маркевич і Олег Лужний.

«Зараз пара з двох має бути — Мирон Маркевич і Лужний. Щоб один був жорстким. Лужний жорсткий, коли він був у команді, то грав так само. А Мирон Маркевич вміє добре думати, тому й саме ця зв’язка, якщо буде», — сказав Саленко в інтерв'ю каналу Футбольний Диван.

Реклама

Маркевич у 2010 році вже був головним тренером національної команди. Під його орудою Україна у чотирьох матчах здобула три перемоги і один раз зіграла внічию.

22 квітня посаду головного тренера української збірної залишив Сергій Ребров. Він очолив збірну у 2023 році. За 34 матчі під його керівництвом Україна здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і звела ще вісім ігор до нічиїх. На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.

У розіграші Ліги націй-2024/25 Україна посіла друге місце у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-оф за вихід у дивізіон А програла Бельгії (3:1, 0:3). Після цього синьо-жовті не зуміли вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

Повідомлялося, що у фінальному списку кандидатів на роль тренера збірної України опинилися Мирон Маркевич, Ігор Йовічевіч та Андреа Мальдера.