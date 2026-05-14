«Воробей помінявся, як хамелеон». Ексфутболіст збірної України згадав екстремальне приземлення на Фарерах

Колишній захисник збірної України В’ячеслав Свідерський пригадав поїздку на матч кваліфікації Євро‑2008 проти Фарерських островів у березні 2007 року.

Свідерський розповів, що приземлення на островах було екстремальним, а особливо злякався тодішній форвард національної команди Андрій Воробей, повідомляє Футбольний Диван.

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«Так, Воробей, блін, зелененький став, помінявся, як хамелеон, разів п’ять, бл**ь, в кольорах райдуги. Він боїться літати, я так зрозумів після цього. Я спокійно якось ставлюся до польотів на літаку, чимось здивувати мене складно.

Але коли ми тоді пішли вниз, ти аж піднявся на стільці - неначе падає. То і в мене тоді трошки вилізли очі, схопився за ці ручки, ледь не вирвав його, блін.

А там же ж у них ці гори, і дуже мало часу на приземлення. Це тільки ті льотчики, які там літають, вони конкретно вже знають, як там усе це робити. Ніхто нас про це не попереджав. Трошки аж пішло все кудись туди, — сказав Свідерський.

Команда Олега Блохіна тоді перемогла на Фарерах 2:0, але за підсумками відбору посіла лише четверте місце у групі після Італії, Франції та Шотландії.

Свідерський виступав за збірну України 2005−2007 роках, зігравши 12 матчів. Був учасником чемпіонату світу-2006, де Україна дійшла до чвертьфіналу.

Раніше повідомлялося, що новим тренером збірної України стане італієць Андреа Мальдера.