«Це професіонал, він виконав свою роботу». Воротар збірної України відреагував на звільнення Реброва

Футболіст подякував Реброву за спільну роботу і відзначив професійні якості фахівця.

«Сергій Станіславович виконав свою роботу, це професіонал, і ми йому вдячні. У футболі так буває — тренери приходять і йдуть. Треба приймати це і рухатися далі», — цитує Різника видання Український футбол.

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Сергій Ребров очолив збірну у 2023 році. За 34 матчі під його керівництвом Україна здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і звела ще вісім ігор до нічиїх. На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.

У розіграші Ліги націй-2024/25 Україна посіла друге місце у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-оф за вихід у дивізіон А програла Бельгії (3:1, 0:3). Після цього синьо-жовті не зуміли вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

Поки невідомо, хто стане наступником Реброва у головній команді країни. Серед кандидатів звучать імена Маркевича, Лужного, Ротаня та інших українських наставників, а дехто каже, що хотів би побачити на посаді керманича іноземного фахівця. Ми попросили штучний інтелект підібрати п’ять українських і п’ять іноземних кандидатів, які могли б зараз очолити збірну України та пояснити ризики.