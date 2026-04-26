«Повинні дослухатися до народу». Федецький назвав ідеального тренера для збірної України

Ексфутболіст бачить наставником синьо-жовтих лише Мирона Маркевича, а інших варіантів, на його думку, не може бути, повідомляє Спорт-Експрес.

«Мирон Маркевич. МАРКЕВИЧ. Так і напишіть великими буквами. Інших варіантів апріорі не може бути, і я їх не бачу.

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Це просто кричуща думка та бажання суспільства. Тому ті, хто ухвалює рішення, повинні дослухатися до народу, людей, вболівальників, експертів, футболістів.

Мирон Богданович на сьогодні основний та головний кандидат, який може вивести цю збірну, яка реально складається з хороших футболістів, на зовсім інший рівень. Повторюся, інших варіантів не може бути. Інсайди, що пишуть, це «жовтуха», яка нікому не цікава", — сказав Федецький.

Нагадаємо, що у середу, 22 квітня, Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України з футболу.

Ребров очолив збірну 2023 року. За 34 матчі під його керівництвом Україна здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і звела ще вісім ігор до нічиїх. На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.

Мирон Богданович вже тренував синьо-жовтих у 2010 році. Тоді під його керівництвом команда зіграла чотири матчі, здобувши три перемоги та одну нічию.

Раніше ШІ знайшов кандидатів на заміну Реброву у збірній України.