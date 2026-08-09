Легендарного півзахисника Шахтаря Жадсона заарештували в Бразилії

Колишнього футболіста донецького Шахтаря та збірної Бразилії Жадсона затримали за підозрою в домашньому насильстві.

За даними поліції, партнерка Жадсона заявила, що під час сварки він схопив її за шию обома руками та намагався душити, пише Globo. Правоохоронці зафіксували у жінки сліди на шиї.

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42-річному Жадсону висунули звинувачення у завданні тілесних ушкоджень та образі жінки. Після затримання його доставили до громадської в’язниці Камбе.

Жінка також повідомила поліції, що це нібито був не перший випадок агресії з боку колишнього футболіста, однак раніше вона не зверталася із заявами. Вона офіційно попросила про запобіжні заходи щодо Жадсона та пройшла медичне обстеження для фіксації тілесних ушкоджень.

Сам Жадсон заперечив фізичне насильство. Під час допиту він заявив, що між ними сталася «сварка чоловіка та дружини», а згодом підтвердив, що конфлікт був емоційним, але заперечив факт побиття партнерки.

Адвокат Жадсона подав клопотання про звільнення футболіста під час розгляду справи. Серед аргументів захисту — відсутність ризику втечі, міцні соціальні зв’язки, а також те, що Жадсон раніше не мав судимостей.

Жадсон завершив професійну кар'єру у 2022 році. У складі Шахтаря він виступав у 2005−2011 роках, провівши за «гірників» понад 250 матчів. Хавбек шість разів вигравав чемпіонат України, а у 2009 році здобув Кубок УЄФА, забивши переможний гол у фіналі.

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У складі збірної Бразилії Жадсон провів вісім матчів й став переможцем Кубка конфедерацій-2013.

Раніше повідомлялося, що колишній головний тренер Шахтаря очолив один із найкращих клубів Саудівської Аравії.