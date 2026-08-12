Вболівальники каунаського Жальгіріса та хорватського Динамо підтримали Україну під час матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Під час поєдинку, що відбувався в Литві, вболівальники двох команд влаштували перекличку.

Ультрас загребського «Динамо» скандували «Слава! Слава!», а сектор литовської команди відповідав: «Україні!».

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Литовські вболівальники також вивісили український прапор.

Матч завершився перемогою загребського Динамо (2:1), попри вилучення одного з гравців команди під час гри.

За підсумками двох матчів хорватська команда пройшла далі із загальним рахунком 7:1. У наступному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо зіграє проти норвезького Вікінга.

Жальгіріс продовжить єврокубковий сезон у Лізі Європи. Наступним суперником литовського клубу стане переможець пари Бешикташ — Градець-Кралове.

Нагадаємо, що в четвер, 13 серпня, київське Динамо проведе матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. «Біло-сині» зіграють у Баку проти Карабаха. Перша зустріч завершилася перемогою підопічних Ігоря Костюка — 1:0.

Якщо кияни пройдуть Карабах, то у фіналі відбору зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).