Підвернув ногу: у Бразилії футболіст упав у яму під час святкування — забитий м’яч скасували — відео

10 серпня, 16:27
Гравці Корітіби святкують перемогу (Фото: ФК Корітіба)

Гравці Корітіби святкують перемогу (Фото: ФК Корітіба)

Захисник бразильської Корітіби Жасі Мараньяо отримав травму під час святкування голу в матчі Серії А проти Шапекоенсе. 

Читайте також:
Фанати чекали весілля Роналду, але побачили іншу пару: курйоз у Португалії розсмішив Кріштіану — фото

Футболіст перестрибнув через рекламні щити та впав у яму, що веде до тунелю роздягальні гостей, повідомляє The Guardian.

Інцидент стався після голу Мараньяо на 41-й хвилині. 29-річний захисник побіг до домашніх уболівальників, заховавши м’яч під футболкою. Однак під час стрибка через рекламні щити він впав у яму.

Реклама

https://twitter.com/sudanalytics_/status/2086494316558447097

Згодом рішення помічника судді за відеозаписом скасувало гол. У Корітібі вважали його другим м’ячем команди в матчі, який зрештою завершився перемогою з рахунком 2:1.

Мараньяо отримав травму щиколотки та був змушений залишити поле через дві хвилини після перерви. Другий тайм він провів на лаві запасних із льодом на щиколотці.

«Я підвернув ногу. Трохи болить, але зі мною все гаразд», — сказав футболіст після матчу. За його словами, він просто захопився святкуванням, адже центральні захисники майже ніколи не забивають голи.

Для Мараньяо це був лише дев’ятий гол у кар'єрі.

Подібний випадок на стадіоні Коуту Перейра вже траплявся. У 2014 році нападник Корітіби Дідеррік Джоел Тагеу також упав у ту саму яму під час святкування голу та отримав травму. Тоді забитий м’яч зарахували.

Читайте також:
У Другій лізі воротар забив один із найшвидших голів в історії українського футболу — відео

Раніше повідомлялось, що в матчі Другого дивізіону чемпіонату Уругваю між командами Уругвай Монтевідео та Пайсанду стався курйозний епізод.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол Бразилія

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies