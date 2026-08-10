Захисник бразильської Корітіби Жасі Мараньяо отримав травму під час святкування голу в матчі Серії А проти Шапекоенсе.

Футболіст перестрибнув через рекламні щити та впав у яму, що веде до тунелю роздягальні гостей, повідомляє The Guardian.

Інцидент стався після голу Мараньяо на 41-й хвилині. 29-річний захисник побіг до домашніх уболівальників, заховавши м’яч під футболкою. Однак під час стрибка через рекламні щити він впав у яму.

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Згодом рішення помічника судді за відеозаписом скасувало гол. У Корітібі вважали його другим м’ячем команди в матчі, який зрештою завершився перемогою з рахунком 2:1.

Мараньяо отримав травму щиколотки та був змушений залишити поле через дві хвилини після перерви. Другий тайм він провів на лаві запасних із льодом на щиколотці.

«Я підвернув ногу. Трохи болить, але зі мною все гаразд», — сказав футболіст після матчу. За його словами, він просто захопився святкуванням, адже центральні захисники майже ніколи не забивають голи.

Для Мараньяо це був лише дев’ятий гол у кар'єрі.

Подібний випадок на стадіоні Коуту Перейра вже траплявся. У 2014 році нападник Корітіби Дідеррік Джоел Тагеу також упав у ту саму яму під час святкування голу та отримав травму. Тоді забитий м’яч зарахували.

Раніше повідомлялось, що в матчі Другого дивізіону чемпіонату Уругваю між командами Уругвай Монтевідео та Пайсанду стався курйозний епізод.