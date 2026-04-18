У матчі азійської Ліги чемпіонів між Джохором та Аль‑Ахлі трапився моторошний епізод.

Про це повідомляє Sportklub.

На 37‑й хвилині гравець Аль-Ахлі Алі Маджраші намагався вибити м’яч ударом через себе, але влучив ногою в голову бразильському нападнику Джохора Жайру да Сілві.

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Після зіткнення Да Сілва без свідомості впав на газон, а інші гравці у паніці почали кликати лікарів. На полі виникла драматична ситуація — дехто з футболістів схопився за голову, інші не стримували сліз.

NOCHE DE TENSIÓN Y DRAMA 😨⚽️



Jairo da Silva sufrió una lesión grave tras un fuerte golpe en el rostro propinado por Ali Majrashi durante el partido entre Johor Darul Ta'zimvs vs Al Ahli.

Majrashi fue expulsado y terminó entre lágrimas. El partido siguió… pero nada fue igual.… pic.twitter.com/H6uZphVFvM — Claro Sports (@ClaroSports) April 17, 2026

Маджраші був вилучений і після матчу його бачили у сльозах. Цікаво, що перед цим моторошним епізодом він відзначився автоголом. Попри це, Аль‑Ахлі здобув перемогу 2:1.

За повідомленнями саудівських медіа, стан Жайру стабільний. Він перебуває у лікарні, де проходить рентген обличчя та голови, аби виключити серйозні ушкодження.

Раніше повідомлялося, що футболіст Шахтаря Ізакі Сілва знепритомнів під час матчу Ліги конференцій проти АЗ.

Минулого сезону півзахисник Фіорентини Едоардо Бове знепритомнів під час матчу проти Інтера.