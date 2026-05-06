Колишнього захисника Барселони і збірної Іспанії Жерара Піке відсторонили від футболу

Колишній футболіст Жерар Піке, який зараз є власником іспанського клубу Андорра, отримав покарання за свою поведінку в матчі другого дивізіону проти Альбасете (0:1).

Як повідомляє Marca, арбітр поєдинку у своєму звіті зазначив, що Піке допускав висловлювання з ознаками «незначного насильства» щодо суддів. Зокрема, ексзахисник Барселони і збірної Іспанії звернувся до головного судді із фразою про необхідність залишити стадіон у супроводі, «щоб уникнути нападу». Також повідомляється, що він сказав представнику суддівської бригади: «В іншій країні вас би побили, але тут, в Андоррі, ми цивілізовані».

Реклама

За ці інциденти Піке отримав шестиматчеву дискваліфікацію і двомісячне відсторонення від будь-якої офіційної футбольної діяльності. Таке рішення ухвалила Королівська іспанська федерація футболу (RFEF). Дисциплінарний комітет RFEF визнав слова Піке такими, що підривають «гідність і престиж спорту», враховуючи їхній публічний характер і контекст.

За підсумками гри ФК Андорра оштрафовано на 1500 євро, також частково закрито стадіон команди на два матчі (президентська ложа та VIP-зона). У разі повторного порушення клубу може загрожувати зняття трьох очок. Андорра посідає десяте місце у Ла Лізі 2 за чотири тури до кінця сезону.

Нагадаємо, Піке завершив ігрову кар'єру у 2022 році. У складі Барселони (2008−2022) він відіграв 616 поєдинків і виграв 31 трофей. Зі збірною Іспанії став чемпіоном світу (2010) та Європи (2012). ФК Андорра Піке придбав у 2018 році.

Раніше легендарний Хаві назвав футболіста, який заслужив на Золотий м’яч у 2010 році.