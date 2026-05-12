Купив акції, знаючи про угоду: Жерара Піке визнали винним у фінансових махінаціях

Легендарний захисник Барселони та збірної Іспанії Жерар Піке заробив 50 тисяч євро на операціях з акціями медичної компанії, використавши закриту інформацію про майбутню угоду.

Як повідомляє Voz Populi, національна комісія з цінних паперів і бірж Іспанії (CNMV) визнала Піке винним в інсайдерській торгівлі на фондовому ринку на початку 2021 року. Йдеться про операцію з акціями міжнародної медичної компанії Atrys Health.

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22 січня 2021 року Atrys Health оголосила про наміри придбати Aspy Global Services — компанії, що спеціалізується на наданні послуг у сфері охорони здоров’я, директором якої був бізнесмен Хосе Еліас Наварро. Після цього акції Atrys Health суттєво зросли в ціні.

Як встановила CNMV, за два дні до офіційного оголошення Наварро повідомив Піке про перебіг переговорів. Після цього футболіст придбав акції Atrys Health на 240 тисяч євро. Уже 27 січня Жерар Піке продав акції за 290 тисяч євро і отримав прибуток у розмірі 50 тисяч євро.

За це на колишнього футболіста наклали штраф у розмірі 200 тисяч євро. Водночас Хосе Еліас Наварро оштрафували на 100 тисяч євро за «незаконне розголошення інформації».

Як зазначається, обидва покарання є максимальним рівнем санкцій, передбаченим повноваженнями CNMV.

Останнім часом ім'я Піке також фігурувало в інших скандалах. Нещодавно власник іспанського клубу Андорра отримав шестиматчеву дискваліфікацію та двомісячне відсторонення від будь-якої офіційної футбольної діяльності після інцидентів у матчі другого дивізіону проти Альбасете (0:1).

Нагадаємо, Жерар Піке завершив професійну кар'єру у 2022 році. У складі Барселони він виступав із 2008 до 2022 року, провів 616 матчів і виграв 31 трофей. Разом зі збірною Іспанії футболіст став чемпіоном світу у 2010 році та чемпіоном Європи у 2012-му. Клуб Андорра Піке придбав у 2018 році.

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