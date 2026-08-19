«Все через плутанину». Тренер Жирони зізнався, чи має конфлікт із Ванатом

Після матчу проти Леганеса у першому турі Сегунди в іспанських ЗМІ ширилися чутки, що Ванат відмовився виходити на поле. Згодом Владислав пояснив, чому не з’явився на заміну. За словами українця, він почав одягати екіпірування й мав вийти на поле, але в цей момент центральний захисник отримав травму, через що нападник не зіграв у поєдинку.

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Наставник каталонців Альварес також заперечив чутки про конфлікт із футболістом, повідомляє Diari de Girona.

«Немає жодного конфлікту, він не вийшов на поле проти Леганеса через плутанину.

Я маю відчувати, що гравці фізично та ментально включені в процес, і його ситуація пов’язана саме з цим.

Він дуже добре тренувався і, якщо нічого не трапиться, потрапить до заявки на матч", — сказав тренер.

Повідомлялося, що Циганков відмовився виходити на заміну в матчі Жирони. Клуб відкрив дисциплінарне провадження щодо українського вінгера.

Раніше ми писали, що стало відомо, яке покарання загрожує Циганкову після скандалу в Жироні.

Також колишній футболіст збірної України став на захист Віктора.