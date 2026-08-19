«Все через плутанину». Тренер Жирони зізнався, чи має конфлікт із Ванатом
Владислав Ванат (Фото: instagram.com/vladyslav.vanat)
Головний тренер Жирони Кіке Альварес висловився про ситуацію навколо нападника Владислава Ваната.
Після матчу проти Леганеса у першому турі Сегунди в іспанських ЗМІ ширилися чутки, що Ванат відмовився виходити на поле. Згодом Владислав пояснив, чому не з’явився на заміну. За словами українця, він почав одягати екіпірування й мав вийти на поле, але в цей момент центральний захисник отримав травму, через що нападник не зіграв у поєдинку.
Наставник каталонців Альварес також заперечив чутки про конфлікт із футболістом, повідомляє Diari de Girona.
«Немає жодного конфлікту, він не вийшов на поле проти Леганеса через плутанину.
Я маю відчувати, що гравці фізично та ментально включені в процес, і його ситуація пов’язана саме з цим.
Він дуже добре тренувався і, якщо нічого не трапиться, потрапить до заявки на матч", — сказав тренер.
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