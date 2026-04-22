Швидкий гол Циганкова не врятував Жирону від поразки у перестрілці з Бетісом — відео

22 квітня, 00:24
Віктор Циганков (Фото: instagram.com/viktortsygankov)

Віктор Циганков (Фото: instagram.com/viktortsygankov)

Український вінгер Жирони Віктор Циганков забив гол у матчі 33‑го туру чемпіонату Іспанії проти Бетіса.

Циганков відзначився уже на 7-й хвилині, відкривши рахунок у матчі. Захисники заблокували удар Ечеверрі, після чого м’яч відскочив до українця і той відправив його в сітку.

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Втім, гості дуже швидко відігралися — на 23-й хвилині відзначився Рока. У другому таймі Еззальзулі забив у ворота Жирони другий м’яч, але майже одразу каталонці отримали право на пенальті, який реалізував Унахі. На 80-й хвилині Рікельме знову вивів Бетіс вперед та в підсумку приніс своїй команді перемогу.

Тепер на рахунку Циганкова сім голів у 28 матчах за каталонський клуб у поточному сезоні. Також на його рахунку два результативні паси.

Ще один українець у складі Жирони, воротар Владислав Крапивцов, провів весь матч на лаві запасних, тоді як форвард Владислав Ванат пропускав гру через травму.

Жирона посідає 11-те місце з 38 очками, Бетіс набрав 49 балів та йде на 5-й сходинці.

Наступний матч Жирона зіграє 25 квітня проти Валенсії, а Бетіс 24 квітня зустрінеться з Реалом.

Жирона — Бетіс 2:3
Голи: Циганков, 7, Унахі, 67 (пен) — Рока, 23, Еззальзулі, 63, Рікельме, 80

У попередньому турі Жирона сенсаційно відібрала очки у Реала.

Раніше повідомлялося, що, матч з Вілярреалом став 100-м для Віктора Циганкова у Ла Лізі. Віктор — дев’ятий українець, якому вдалося зіграти 100 і більше матчів у топчемпіонатах.

Крім цього Циганков після матчу з Атлетіком (3:0) увійшов до збірної найкращих гравців 28-го туру Ла Ліги за версією порталу WhoScored.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Віктор Циганков ФК Жирона Футбол

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